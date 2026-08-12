SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Die SAP SE-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 176,86 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'422 Punkten steht. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 175,84 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 180,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'186'459 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 13.08.2025 markierte das Papier bei 248,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,42 Prozent hinzugewinnen. Bei 127,50 EUR fiel das Papier am 23.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,66 EUR aus. Am 23.07.2026 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,89 EUR gegenüber 1,46 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.88 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.03 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 21.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2026 7,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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