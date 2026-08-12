FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Cancom von 34 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Wegen eines schwachen Hardwaregeschäfts habe der IT-Dienstleister im ersten Halbjahr die Erwartungen überraschend deutlich verfehlt, schrieb Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. IT-Investitionen im Mittelstand und der öffentlichen Hand verzögerten sich und würden temporär aufgeschoben. Zudem hält Kremser den bestätigten Jahresausblick für sehr optimistisch, "weshalb im weiteren Verlauf ein Gewinnwarnungs-Risiko besteht". Doch "gleichzeitig stützen die im Vorjahr eingeleiteten Restrukturierungsprogramme und die damit verbesserte Kostenbasis die Profitabilität"./rob/gl/edh;