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CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105

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12.08.2026 13:13:49

CANCOM SE Kaufen

CANCOM
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Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Cancom von 34 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Wegen eines schwachen Hardwaregeschäfts habe der IT-Dienstleister im ersten Halbjahr die Erwartungen überraschend deutlich verfehlt, schrieb Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. IT-Investitionen im Mittelstand und der öffentlichen Hand verzögerten sich und würden temporär aufgeschoben. Zudem hält Kremser den bestätigten Jahresausblick für sehr optimistisch, "weshalb im weiteren Verlauf ein Gewinnwarnungs-Risiko besteht". Doch "gleichzeitig stützen die im Vorjahr eingeleiteten Restrukturierungsprogramme und die damit verbesserte Kostenbasis die Profitabilität"./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: CANCOM SE Kaufen
Unternehmen:
CANCOM SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
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