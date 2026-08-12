CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
CANCOM SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Cancom von 34 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Wegen eines schwachen Hardwaregeschäfts habe der IT-Dienstleister im ersten Halbjahr die Erwartungen überraschend deutlich verfehlt, schrieb Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. IT-Investitionen im Mittelstand und der öffentlichen Hand verzögerten sich und würden temporär aufgeschoben. Zudem hält Kremser den bestätigten Jahresausblick für sehr optimistisch, "weshalb im weiteren Verlauf ein Gewinnwarnungs-Risiko besteht". Doch "gleichzeitig stützen die im Vorjahr eingeleiteten Restrukturierungsprogramme und die damit verbesserte Kostenbasis die Profitabilität"./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CANCOM SE Kaufen
|
Unternehmen:
CANCOM SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
21.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
21.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Armin Kremser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CANCOM SE
|
12:26
|TecDAX aktuell: TecDAX notiert am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|XETRA-Handel: mittags Gewinne im SDAX (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verliert zum Start (finanzen.ch)
|
11.08.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
11.08.26
|IT-Dienstleister Cancom unter Druck - Aktie fällt deutlich (AWP)
|
11.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX nachmittags im Plus (finanzen.ch)