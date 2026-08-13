Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 -0.6%  SPI 20’311 -0.5%  Dow 53’732 -0.2%  DAX 26’440 0.5%  Euro 0.9410 0.3%  EStoxx50 6’540 -0.1%  Gold 4’375 0.6%  Bitcoin 51’142 -0.8%  Dollar 0.8134 -0.1%  Öl 88.4 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Grosse Käufer treiben Hoffnung: Ethereum vor möglicher Bodenbildung
NVIDIA-Aktie: Partnerschaft mit Goldman Sachs um KI-Kredite handelbar zu machen
KI-Boom gegen China-Konkurrenz: Micron-Aktie bleibt auf Kurs
Feste vs. flexible Gewichtung: Multi-Asset-ETFs im Vergleich
Suche...
Plus500 Depot

thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bilanz 13.08.2026 21:01:00

thyssenkrupp hinkt bei der Marge hinterher: Ausblick angepasst - Aktie dennoch stärker

thyssenkrupp hinkt bei der Marge hinterher: Ausblick angepasst - Aktie dennoch stärker

thyssenkrupp hat getragen von Verbesserungen im Stahlgeschäft, im Werkstoffhandel und bei der Marinetochter TKMS im dritten Quartal deutlich mehr verdient, aber die Markterwartungen verfehlt.

thyssenkrupp
12.93 CHF 3.21%
Kaufen Verkaufen
Der Ruhrkonzern hob seine Gewinnerwartungen für das noch bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2025/26 am unteren Ende an.

Unter dem Strich und nach Anteilen Dritter stand auch wegen eines positiven Bilanzeffektes aus dem Verkauf der Hüttenwerke Krupp Mannesmann im Quartal eine schwarze Null. Im Vorjahr hatte hier noch ein Verlust von 278 Millionen Euro zu Buche geschlagen.

"Wir steigern unsere Leistungsfähigkeit und verbessern kontinuierlich unsere Ergebnisse", sagte Vorstandschef Miguel Lopez.

Der Umsatz kletterte wegen erhöhter Nachfrage vor allem im Werkstoffgeschäft um 8 Prozent oder 635 Millionen auf knapp 8,8 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT legte um 18 Prozent oder 28 Millionen auf 183 Millionen Euro zu, die entsprechende Marge verbesserte sich um 20 Basispunkte auf 2,1 Prozent. Analysten hatten beim Umsatz mit 8,5 Millionen Euro weniger, beim bereinigten EBIT mit 207 Millionen Euro und bei der Marge mit 2,4 Prozent mehr erwartet.

Der Auftragseingang fiel mit 7,7 Milliarden Euro um ein Viertel geringer aus als im Vorjahr. Damals hatten zwei Grossaufträge das Neugeschäft der Marinetochter TKMS beflügelt. Auch im Automotive-Geschäft sanken die Aufträge.

Das Essener MDAX-Unternehmen grenzte seine Erwartungen für das Gesamtjahr auf den letzten Metern noch einmal ein. So wird der Umsatz auf jeden Fall rückläufig erwartet (minus 1 bis 3 Prozent), während bislang auch ein unveränderter Umsatz noch möglich war. Dafür werden das bereinigte EBIT mit 600 bis 900 Millionen statt 500 bis 900 Millionen Euro und der Nettoverlust mit minus 400 bis minus 700 Millionen statt minus 400 bis minus 800 Millionen Euro mindestens am unteren Ende besser ausfallen.

Trotz Niedrigwasser: thyssenkrupp hält Produktion am Laufen

Trotz des extremen Niedrigwassers erhält das Duisburger Stahlwerk von Thyssenkrupp weiterhin Rohstoffe über den Rhein per Schiff. "Die Kundenversorgung ist nicht gefährdet", sagte Finanzvorstand Axel Hamann bei der Vorlage der Neunmonatszahlen. Zur weiteren Entwicklung des Niedrigwassers und dessen Auswirkungen auf die Versorgung habe man eine Taskforce gebildet.

"Wenn sich die Situation wirklich verschlimmert und die Schifffahrt zum Erliegen kommen würde, könnten wir einen Effekt auf das Ergebnis nicht ausschliessen", sagte er. Mit Ergebnis ist der Unternehmensertrag gemeint.

thyssenkrupp will keine Hochöfen abschalten

"Wir haben natürlich ein paar Möglichkeiten, die Produktion, die Fahrweise unserer Anlagen ein Stück weit anzupassen, um mit den Beständen, die wir haben, länger arbeiten zu können." Man habe auch noch Alternativen zur Anlieferung per Schiff. So würde man mehr auf die Bahn setzen. Geprüft werde auch, wie viel über die Strasse kommen könne. "Wir sind weit davon entfernt, irgendwelche Hochofen erkalten zu lassen", betonte er.

Thyssenkrupp erhält nach eigenen Angaben täglich 50'000 bis 60'000 Tonnen Rohstoffe per Schiff, vor allem Erz und Kohle. "Im Normalbetrieb decken wir rund fünf Prozent unseres Bedarfs an Erz und Kohle über die Schiene ab", sagte eine Sprecherin. Um die Auswirkungen der aktuellen Lage abzufedern, habe man das Transportvolumen auf der Schiene gegenüber dem Regelbetrieb etwa verdoppelt. Zur Schlussglocke ging es via für die thyssenkrupp-Aktie XETRA um 9,07 Prozent nach oben auf 13,53 Euro.

DOW JONES / awp international

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4974 19.03.2027 145247801
Long 10.7194 18.09.2026 145247798
Long 18.7989 18.09.2026 156739252
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.0898 13.60 159380281
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 8.6475 7.93 159536288
Short 12.8548 4.23 157929959
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -46.90 154141738
Long 8 -47.36 154314615
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Kudelski-Tochter Nagravision schliesst Partnerschaft mit Narrative Entertainment - Aktie im Blick
Flughafen Zürich-Aktie: Passagierzahl im Juli um 2,4 Prozent gesteigert
Hypoport legt neues Aktienrückkaufprogramm auf - Aktie steigt

Bildquelle: thyssenkrupp AG,Quinta / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten