CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
51.30CHF
3.68CHF
7.73 %
20.06.2019
SWX
14.11.2025 07:30:03
CANCOM SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Cancom von 25 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Nicole Winkler sprach am Donnerstagabend in ihrem Resümee von soliden Quartalszahlen und ersten Anzeichen der Erholung. Sie bleibt allerdings an der Seitenlinie, bis die Wachstumsdynamik des IT-Dienstleisters wirklich anzieht./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: CANCOM SE Hold
Unternehmen:
CANCOM SE
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
26.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
24.65 €
Abst. Kursziel*:
5.48%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
26.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
0.00
Analyst Name::
-
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
