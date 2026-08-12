Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’818 0.1%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9376 0.2%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’416 1.1%  Bitcoin 51’479 -0.1%  Dollar 0.8138 0.4%  Öl 88.8 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
AMD oder Intel? Bei dieser KI-Aktie könnte bis 2027 deutlich mehr drin sein
Ausblick: Applied Materials vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt
Schweizer ETF-Markt bricht Rekorde: Volumen und Listings erreichen historische Höchststände
Hypoport legt neues Aktienrückkaufprogramm auf - Aktie steigt
Suche...

HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SDAX aktuell 12.08.2026 15:59:08

Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags

Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags

Wenig Veränderung ist am Mittwoch in Frankfurt zu beobachten.

HAMBORNER REIT
4.06 CHF -0.71%
Kaufen Verkaufen

Um 15:41 Uhr verliert der SDAX im XETRA-Handel 0.03 Prozent auf 18’566.31 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 90.126 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.002 Prozent auf 18’571.58 Punkte an der Kurstafel, nach 18’571.14 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’626.68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18’510.87 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0.717 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18’128.23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18’097.33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, notierte der SDAX bei 17’149.49 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6.98 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15’733.78 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell LPKF Laser Electronics (+ 8.33 Prozent auf 16.90 EUR), SMA Solar (+ 3.80 Prozent auf 57.30 EUR), Medios (+ 3.41 Prozent auf 11.52 EUR), Basler (+ 3.05 Prozent auf 23.65 EUR) und Springer Nature (+ 2.00 Prozent auf 20.40 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil SCHOTT Pharma (-5.36 Prozent auf 21.20 EUR), PNE (-5.28 Prozent auf 7.54 EUR), CANCOM SE (-3.55 Prozent auf 21.75 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3.15 Prozent auf 30.10 EUR) und TeamViewer (-3.11 Prozent auf 6.39 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der PNE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 456’530 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Springer Nature-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.057 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2.36 erwartet. Mit 7.66 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum SDAX-Chart
Analysen zu SDAX-Aktien
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten