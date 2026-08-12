Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags

Um 15:41 Uhr verliert der SDAX im XETRA-Handel 0.03 Prozent auf 18’566.31 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 90.126 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.002 Prozent auf 18’571.58 Punkte an der Kurstafel, nach 18’571.14 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’626.68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18’510.87 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0.717 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18’128.23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18’097.33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, notierte der SDAX bei 17’149.49 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6.98 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15’733.78 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell LPKF Laser Electronics (+ 8.33 Prozent auf 16.90 EUR), SMA Solar (+ 3.80 Prozent auf 57.30 EUR), Medios (+ 3.41 Prozent auf 11.52 EUR), Basler (+ 3.05 Prozent auf 23.65 EUR) und Springer Nature (+ 2.00 Prozent auf 20.40 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil SCHOTT Pharma (-5.36 Prozent auf 21.20 EUR), PNE (-5.28 Prozent auf 7.54 EUR), CANCOM SE (-3.55 Prozent auf 21.75 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3.15 Prozent auf 30.10 EUR) und TeamViewer (-3.11 Prozent auf 6.39 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der PNE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 456’530 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Springer Nature-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.057 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2.36 erwartet. Mit 7.66 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch