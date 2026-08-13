Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Mittag im Aufwind

Um 12:09 Uhr steigt der TecDAX im XETRA-Handel um 0.52 Prozent auf 4’088.77 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 568.937 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.527 Prozent höher bei 4’089.06 Punkten in den Handel, nach 4’067.62 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4’075.51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4’093.31 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0.161 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3’870.03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’762.34 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 13.08.2025, mit 3’759.17 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12.82 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4’284.41 Punkte. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit CANCOM SE (+ 3.96 Prozent auf 22.30 EUR), Siltronic (+ 2.88 Prozent auf 85.60 EUR), HENSOLDT (+ 2.54 Prozent auf 94.46 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2.08 Prozent auf 30.44 EUR) und QIAGEN (+ 2.01 Prozent auf 37.79 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil EVOTEC SE (-6.39 Prozent auf 3.60 EUR), Nordex (-2.33 Prozent auf 39.38 EUR), AIXTRON SE (-2.09 Prozent auf 42.15 EUR), Eckert Ziegler (-1.75 Prozent auf 13.51 EUR) und Nemetschek SE (-1.37 Prozent auf 57.45 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 829’509 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 208.564 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.37 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch