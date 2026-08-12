Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’850 0.1%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9376 0.2%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’417 1.1%  Bitcoin 51’523 -0.1%  Dollar 0.8138 0.4%  Öl 88.8 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Applied Materials vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt
Schweizer ETF-Markt bricht Rekorde: Volumen und Listings erreichen historische Höchststände
Hypoport legt neues Aktienrückkaufprogramm auf - Aktie steigt
Flughafen Zürich-Aktie: Passagierzahl im Juli um 2,4 Prozent gesteigert
Suche...

freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Fokus 12.08.2026 15:59:08

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag im Aufwind

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag im Aufwind

Am Mittwoch wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

freenet
22.09 CHF 0.04%
Kaufen Verkaufen

Um 15:41 Uhr gewinnt der TecDAX im XETRA-Handel 0.41 Prozent auf 4’106.93 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 564.147 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.262 Prozent auf 4’100.88 Punkte an der Kurstafel, nach 4’090.18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4’083.56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’126.83 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 0.606 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3’838.42 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wurde der TecDAX auf 3’709.45 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3’740.29 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13.32 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 5.71 Prozent auf 40.76 EUR), JENOPTIK (+ 5.20 Prozent auf 41.28 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.05 Prozent auf 83.15 EUR), Siltronic (+ 4.05 Prozent auf 82.20 EUR) und AIXTRON SE (+ 3.99 Prozent auf 43.75 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen CANCOM SE (-3.55 Prozent auf 21.75 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3.15 Prozent auf 30.10 EUR), TeamViewer (-3.11 Prozent auf 6.39 EUR), Bechtle (-1.67 Prozent auf 35.40 EUR) und Deutsche Telekom (-1.30 Prozent auf 28.19 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1’544’214 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 206.948 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 6.55 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.53 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2825 18.06.2027 157965340
Long 11.9615 18.12.2026 152899635
Long 167.4614 18.09.2026 159691754
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2809 12.62 159437034
Long 11.9641 7.04 159476111
Long 27.9102 2.04 158841433
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.0908 11.84 159536285
Short 8.1095 7.67 157049043
Short 13.9551 2.90 158841453
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -26.34 152901381
Long 8 -27.75 154719005
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SAP SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten