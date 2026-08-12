Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag im Aufwind

Um 15:41 Uhr gewinnt der TecDAX im XETRA-Handel 0.41 Prozent auf 4’106.93 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 564.147 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.262 Prozent auf 4’100.88 Punkte an der Kurstafel, nach 4’090.18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4’083.56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’126.83 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 0.606 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3’838.42 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wurde der TecDAX auf 3’709.45 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3’740.29 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13.32 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 5.71 Prozent auf 40.76 EUR), JENOPTIK (+ 5.20 Prozent auf 41.28 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.05 Prozent auf 83.15 EUR), Siltronic (+ 4.05 Prozent auf 82.20 EUR) und AIXTRON SE (+ 3.99 Prozent auf 43.75 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen CANCOM SE (-3.55 Prozent auf 21.75 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3.15 Prozent auf 30.10 EUR), TeamViewer (-3.11 Prozent auf 6.39 EUR), Bechtle (-1.67 Prozent auf 35.40 EUR) und Deutsche Telekom (-1.30 Prozent auf 28.19 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1’544’214 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 206.948 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 6.55 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.53 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch