CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
CANCOM SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Cancom vor Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Hold" belassen. Der IT-Dienstleister dürfte von gestiegenen Investitionen der öffentlichen Hand profitiert haben, schrieb Andreas Wolf in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Kunden dürften zudem Investitionen vorgezogen haben, um höheren zu erwartenden Hardware-Preisen in diesem Jahr zu entgehen./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CANCOM SE Hold
|
Unternehmen:
CANCOM SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
24.80 €
|
Abst. Kursziel*:
4.84%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
24.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.21%
|
Analyst Name::
Andreas Wolf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CANCOM SE
|
06.02.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
06.02.26