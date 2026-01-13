Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105

22.70
CHF
0.30
CHF
1.34 %
09:25:49
SWX
09.02.2026 08:43:26

CANCOM SE Hold

CANCOM
22.66 CHF -0.45%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Cancom vor Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Hold" belassen. Der IT-Dienstleister dürfte von gestiegenen Investitionen der öffentlichen Hand profitiert haben, schrieb Andreas Wolf in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Kunden dürften zudem Investitionen vorgezogen haben, um höheren zu erwartenden Hardware-Preisen in diesem Jahr zu entgehen./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 06:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

