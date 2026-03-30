CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
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30.03.2026 08:00:23
CANCOM SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Cancom mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Andreas Wolf passte sein Bewertungsmodell am Montag an die Jahresbilanz aus der Vorwoche an. Angesichts der gegenwärtigen Konjunkturrisiken und geringen Kurspotenzial bleibt er beim IT-Dienstleister an der Seitenlinie./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 05:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CANCOM SE Hold
|
Unternehmen:
CANCOM SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
23.10 €
|
Abst. Kursziel*:
12.55%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
22.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.79%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Jefferies & Company Inc.
|08:00
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|26.03.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|26.03.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|08:00
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
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