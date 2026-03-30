Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’564 -0.1%  SPI 17’530 -0.1%  Dow 45’167 -1.7%  DAX 22’217 -0.4%  Euro 0.9195 0.0%  EStoxx50 5’489 -0.3%  Gold 4’530 0.8%  Bitcoin 53’817 1.9%  Dollar 0.7994 0.1%  Öl 116.1 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIAs neuer Favorit: Warum Jensen Huang OpenClaw als das "nächste ChatGPT" feiert
Goldman Sachs sieht Kursraketen: Diese Raffinerie-Aktien sind die Top-Picks des US-Bank
Goldpreis: Krisenwährung zum Wochenauftakt wieder gefragt
Bayer-Aktie in Grün: Finerenon erhält grünes Licht für neue Indikation
BYD-Aktie fällt: Tesla-Rivale meldet sinkende Umsätze
Suche...

CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105

20.70
CHF
0.05
CHF
0.24 %
09:04:28
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.03.2026 08:00:23

CANCOM SE Hold

CANCOM
20.94 CHF -0.66%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Cancom mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Andreas Wolf passte sein Bewertungsmodell am Montag an die Jahresbilanz aus der Vorwoche an. Angesichts der gegenwärtigen Konjunkturrisiken und geringen Kurspotenzial bleibt er beim IT-Dienstleister an der Seitenlinie./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 05:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: CANCOM SE Hold
Unternehmen:
CANCOM SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
26.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
23.10 € 		Abst. Kursziel*:
12.55%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
22.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.79%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu CANCOM SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu CANCOM SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:00 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.26 CANCOM Kaufen DZ BANK
26.03.26 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
19.02.26 CANCOM Kaufen DZ BANK
12.02.26 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

CANCOM SE 20.65 2.23% CANCOM SE