Roche-Aktie dennoch tiefer: Krebsmedikament Itovebi kommt auf Medikamentenliste in Quebec

Die Entscheidung gelte rückwirkend ab dem 25. Juni 2026, teilte Roche Kanada am Dienstag mit.

Patientinnen mit einer bestimmten Form von Brustkrebs stehe damit erstmals eine Therapieoption zur Verfügung, die nachweislich das Überleben verlängere, heisst es in der Mitteilung. Das Pharmaunternehmen wolle nun mit den Medikamentenplänen in weiteren Provinzen zusammenarbeiten, um einen landesweiten Zugang zur Therapie für die betroffenen Patientinnen zu erreichen.

Der Entscheid basiert laut den Angaben auf Studiendaten, wonach Itovebi in Kombination mit Palbociclib und Fulvestrant gegenüber der bisherigen Standardtherapie das mediane progressionsfreie Überleben (15 vs. 7,3 Monate) erhöht und das Sterberisiko um 33 Prozent reduziert.

Die Roche-Aktie verliert im SIX-Handel am Dienstag dennoch zeitweise 0,62 Prozent auf 370,80 Schweizer Franken.

tp/ls

Zürich (awp)