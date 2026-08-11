|Zulassung erteilt
|
11.08.2026 16:55:00
Roche-Aktie dennoch tiefer: Krebsmedikament Itovebi kommt auf Medikamentenliste in Quebec
Das Roche-Brustkrebsmedikament Itovebi (Inavolisib) ist im kanadischen Quebec auf die Liste der erstattungsfähigen Medikamente aufgenommen worden.
Patientinnen mit einer bestimmten Form von Brustkrebs stehe damit erstmals eine Therapieoption zur Verfügung, die nachweislich das Überleben verlängere, heisst es in der Mitteilung. Das Pharmaunternehmen wolle nun mit den Medikamentenplänen in weiteren Provinzen zusammenarbeiten, um einen landesweiten Zugang zur Therapie für die betroffenen Patientinnen zu erreichen.
Der Entscheid basiert laut den Angaben auf Studiendaten, wonach Itovebi in Kombination mit Palbociclib und Fulvestrant gegenüber der bisherigen Standardtherapie das mediane progressionsfreie Überleben (15 vs. 7,3 Monate) erhöht und das Sterberisiko um 33 Prozent reduziert.
Die Roche-Aktie verliert im SIX-Handel am Dienstag dennoch zeitweise 0,62 Prozent auf 370,80 Schweizer Franken.
tp/ls
Zürich (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen leichter -- SMI nach neuem Rekord letztlich schwächer -- DAX beendet Handel nach Allzeithoch fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche unentschlossen. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte unterdessen Gewinne. An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.