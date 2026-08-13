Freundlicher Handel: TecDAX notiert am Nachmittag im Plus

Am Donnerstag geht es im TecDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0.15 Prozent auf 4’073.67 Punkte nach oben. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 568.937 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.527 Prozent auf 4’089.06 Punkte an der Kurstafel, nach 4’067.62 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 4’093.31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4’067.37 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 0.208 Prozent. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.07.2026, bei 3’870.03 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’762.34 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wurde der TecDAX auf 3’759.17 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12.40 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4’284.41 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’322.31 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 5.05 Prozent auf 87.40 EUR), CANCOM SE (+ 3.03 Prozent auf 22.10 EUR), TeamViewer (+ 2.53 Prozent auf 6.48 EUR), IONOS (+ 1.73 Prozent auf 32.98 EUR) und freenet (+ 1.53 Prozent auf 23.94 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen EVOTEC SE (-7.84 Prozent auf 3.55 EUR), AIXTRON SE (-3.44 Prozent auf 41.57 EUR), Nordex (-2.48 Prozent auf 39.32 EUR), Nemetschek SE (-1.29 Prozent auf 57.50 EUR) und Elmos Semiconductor (-1.18 Prozent auf 150.60 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’269’285 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 208.564 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.37 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.67 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch