Nach US-Inflationsdaten: Dow kaum verändert-- SMI mit tiefrotem Handelstag -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch einen Tag nach seinem neuen Rekordhoch einen klaren Rücksetzer gemacht.

Der SMI starte bereits schwächer in den Handelstag und gab Schritt für Schritt weiter nach. Zum Börsenschluss steht somit ein dickes Minus von 0,86 Prozent auf 14'449,47 Punkte an der Kurstafel.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des Leitindex. Auch hier sind letztlich Verluste von 0,68 Prozent auf 20'372,39 Zähler bzw. 0,68 Prozent auf 2'321,73 Einheiten zu sehen.

Der weiter ungelöste Nahostkonflikt und damit steigende Ölpreise machten es den eher klassischen Unternehmen hierzulande schwer, hiess es am Markt. Generell sei immer deutlicher ein Auseinanderdriften zwischen Technologie-Aktien und "dem Rest" zu erkennen, erklärte ein Börsianer.

Am Nachmittag stand dann mit den US-Inflationsdaten für Juli der konjunkturelle Höhepunkt der Woche bevor. Wie erwartet ist die Inflation in den Vereinigten Staaten etwas gesunken. Damit dürften die durch einen schwachen Arbeitsmarkt gedämpften Zinserhöhungserwartungen wohl weiter gebremst werden. "Derzeit sind die Erwartungen für und gegen eine Zinserhöhung im September bei 50:50 - also auch nicht besser als ein Münzwurf", kommentierte ein Börsianer.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex tendierte am Mittwoch zu Verlusten.

Der DAX eröffnete die Sitzung zunächst höher und stellte im Verlauf einen neuen Rekord bei 26'573,50 Punkten auf. Im Anschluss ging dem Leitindex jedoch die Puste aus und er fiel im Späthandel unter die Nulllinie. Letztlich verabschiedet sich das Barometer mit einem Minus von 0,23 Prozent bei 26'331,07 Zählern in den Feierabend.

Der DAX setzte seine Rekordrally bis zum Nachmittag unbeirrt fort, gab seine Gewinne dann jedoch ab. Zunächst beeinflusste die Berichtssaison der Unternehmen das Gesamtbild deutscher Aktien am Mittwoch weiter positiv. Nach Inflationsdaten aus den USA schaffte der DAX eine Bestmarke, bevor die Kursgewinne vollends eingedämmt wurden.

Die Inflation in den USA ist im Juli wie erwartet etwas gesunken. Laut der Landesbank Helaba war der Preisauftrieb im Juli in den USA zu Zeiten relativ niedriger Benzinpreise noch schwach gewesen. Der Experte Ralf Umlauf rechnet aber im August mit einem Umkehreffekt, weil die Ölpreise derzeit wieder steigen wegen anhaltender Drohungen und Warnungen im Iran-Krieg. Immerhin hiess es aber am Mittwoch aus pakistanischen Sicherheitskreisen, dass eine vereinbarte Waffenruhe verlängert werden solle.

WALL STREET

An der Wall Street sind am Mittwoch grüne Vorzeichen zu sehen.

Der Dow Jones Industrial notierte zum Handelsstart 0,01 Prozent höher bei 53'797,47 Punkten und bewegt sich anschliessend knapp oberhalb der Nulllinie.

Der technologielastige NASDAQ Composite ging derweil mit einem Plus von 0,89 Prozent bei 26'680,47 Zählern in den Handelstag und hält seine Gewinne in der Folge.

Nach US-Inflationszahlen zeigt sich die Wall Street mit gut behaupteter Tendenz. Die Verbraucherpreise stiegen im Juli um 3,4 Prozent, womit Volkswirte gerechnet hatten. Damit ist die Inflationsrate den zweiten Monat in Folge gesunken.

Positive Impulse könnten auch weitere Anzeichen einer Entspannung der geopolitischen Lage in Nahost liefern. Die im Zuge des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran Mitte Juni vereinbarte Waffenruhe soll nach Angaben aus pakistanischen Sicherheitskreisen verlängert werden. Die Verlängerung könne weitere 60 oder sogar 90 Tage umfassen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von mit den Gesprächen vertrauten Personen. Zugleich stehe eine Einigung zwischen dem Iran und dem Oman für die Schifffahrt durch die Strass von Hormus noch vor Samstag bevor, hiess es weiter.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte präsentieren sich am Mittwoch uneins.

Der japanische Nikkei 225 beendete den Handel 0,12 Prozent tiefer bei 65'606,71 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland zeigte sich der Shanghai Composite derweil 0,32 Prozent fester bei 3'946,68 Zählern.

Der Hang Seng verlor dagegen 0,83 Prozent auf 25'440,17 Einheiten.

Im Fokus der Anleger standen die für nach Börsenschluss in Asien erwarteten US-Inflationsdaten. Denn die Daten dürften den mittelfristigen Zinspfad der US-Notenbank entscheidend beeinflussen. MUFG-Analyst Michael Wan verwies mit Blick auf die US- Geldpolitik auf die zuletzt schwachen US-Arbeitsmarktdaten. Gleichwohl seien "die Verbraucherpreisdaten im weiteren Tagesverlauf wohl wichtiger". Beim Ringen um eine Wiedereröffnung der für den Öltransport so wichtigen Strasse von Hormus lässt ein Durchbruch weiter auf sich warten - in der Folge zogen die Ölpreise weiter an.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires