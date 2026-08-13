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ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4

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Mögliche Patentverletzung 13.08.2026 16:05:00

ams-OSRAM reicht Patentklagen gegen Distributor in Deutschland ein - Aktie kaum verändert

ams-OSRAM reicht Patentklagen gegen Distributor in Deutschland ein - Aktie kaum verändert

ams-OSRAM wehrt sich gegen eine mögliche Patentverletzung.

ams-OSRAM
19.79 CHF -0.94%
Kaufen Verkaufen
Der Sensoren- und Halbleiterhersteller hat in Deutschland zwei entsprechend Klagen gegen einen Distributor elektronischer Komponenten eingereicht.

Hintergrund sei der Verkauf von LED-Produkten für die Automobilindustrie, die von Refond Optoelectronics hergestellt würden, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. ams fordere eine dauerhafte Unterlassung, Schadenersatz sowie den Rückruf und die Vernichtung der betreffenden Produkte. Angaben zur Höhe der Forderungen machte ams nicht.

ams hatte bereits 2025 im Bereich Horticulture-LEDs entsprechende Schritte zur Durchsetzung seiner Patentrechte eingeleitet und weite diese nun auf Anwendungen im Automobilbereich aus.

Die ams-OSRAM-Aktie notiert am Donnerstag an der SIX zeitweise 0,10 Prozent tiefer bei 19,90 Franken.

dm/to

Unterpremstätten/München (awp)

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4642 18.12.2026 156035440
Long 11.9879 18.06.2027 156451505
Long 131.8667 18.09.2026 156705066
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.1813 11.51 159690608
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.0862 11.45 157036035
Short 9.6488 5.45 156216410
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -53.16 155101457
Long 8 -48.77 155101458
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
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Short 15’398.95 13.76 SYBB4U
Short 15’951.80 8.97 SHVBSU
SMI-Kurs: 14’475.13 13.08.2026 17:31:47
Long 13’906.93 19.93 SXBF7U
Long 13’596.71 13.96 S0BF1U
Long 13’016.48 8.97 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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ams-OSRAM am 13.08.2026

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