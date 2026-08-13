ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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13.08.2026 16:05:00
ams-OSRAM reicht Patentklagen gegen Distributor in Deutschland ein - Aktie kaum verändert
ams-OSRAM wehrt sich gegen eine mögliche Patentverletzung.
Hintergrund sei der Verkauf von LED-Produkten für die Automobilindustrie, die von Refond Optoelectronics hergestellt würden, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. ams fordere eine dauerhafte Unterlassung, Schadenersatz sowie den Rückruf und die Vernichtung der betreffenden Produkte. Angaben zur Höhe der Forderungen machte ams nicht.
ams hatte bereits 2025 im Bereich Horticulture-LEDs entsprechende Schritte zur Durchsetzung seiner Patentrechte eingeleitet und weite diese nun auf Anwendungen im Automobilbereich aus.
Die ams-OSRAM-Aktie notiert am Donnerstag an der SIX zeitweise 0,10 Prozent tiefer bei 19,90 Franken.
dm/to
Unterpremstätten/München (awp)
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