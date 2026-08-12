thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Prognosen
|
12.08.2026 18:25:00
Ausblick: thyssenkrupp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
thyssenkrupp veröffentlicht bald das Zahlenwerk für das abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.
thyssenkrupp wird am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.06.2026 - vorstellen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass thyssenkrupp im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,025 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,450 EUR je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll thyssenkrupp nach den Prognosen von 4 Analysten 8,39 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,15 Milliarden EUR umgesetzt worden.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,302 EUR je Aktie, gegenüber 0,750 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 32,20 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 32,84 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
|
17:58
|MDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen MDAX schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
15:59
|MDAX-Handel aktuell: MDAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
12:26
|MDAX aktuell: So performt der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
09:28
|MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht zum Start Gewinne (finanzen.ch)
|
08:43
|EQS-PVR: ThyssenKrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
11.08.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.ch)