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CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105

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30.04.2026
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01.05.2026 15:04:34

CANCOM SE Hold

CANCOM
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Cancom vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Seine Umsatzprognose für den IT-Dienstleister entspreche der Konsensschätzung, schrieb Andreas Wolf in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Erwartung für das operative Ergebnis (Ebitda) liege aber 13 Prozent über der durchschnittlichen Marktschätzung./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 16:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: CANCOM SE Hold
Unternehmen:
CANCOM SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
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