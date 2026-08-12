Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’822 0.1%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9377 0.2%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’412 1.0%  Bitcoin 51’522 -0.1%  Dollar 0.8139 0.4%  Öl 88.7 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
AMD oder Intel? Bei dieser KI-Aktie könnte bis 2027 deutlich mehr drin sein
Ausblick: Applied Materials vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt
Schweizer ETF-Markt bricht Rekorde: Volumen und Listings erreichen historische Höchststände
Hypoport legt neues Aktienrückkaufprogramm auf - Aktie steigt
Suche...
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Historisch

Chartvergleich

Edelmetall-Wende 12.08.2026 16:11:00

Börsen-Höhenflug vor dem Ende? Analyst sieht Wendepunkt zugunsten von Gold und Silber

Börsen-Höhenflug vor dem Ende? Analyst sieht Wendepunkt zugunsten von Gold und Silber

Ein Marktanalyst sieht im Verhältnis zwischen Goldpreis und Aktienindex ein Warnsignal, das die Rally an den Börsen infrage stellt.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Silberpreis
65.35 USD 1%
Kaufen Verkaufen
  • Ein Marktanalyst sieht im Gold/Aktien-Verhältnis ein mögliches Warnsignal
  • Ein steigendes Silber/Gold-Verhältnis könnte Edelmetallen neuen Schub geben
  • Politische Unterstützung vor den Zwischenwahlen stützt Aktien vorerst weiter

Der US-Marktanalyst Gary Tanashian schlug kürzlich laut einer auf Investing.com veröffentlichten Analyse Alarm: Das Verhältnis zwischen Goldpreis und dem S&P 500 nähert sich seiner Einschätzung nach einem Wendepunkt, an dem Aktien gegenüber Edelmetallen zunehmend ins Hintertreffen geraten könnten. Für Anleger bedeutet das laut seiner Lesart ein sinkendes Risiko bei Gold und ein steigendes Risiko bei Aktien, selbst wenn die nominalen Kurse an der Wall Street kurzfristig weiter Rückenwind erhalten.

Gold/Aktien-Verhältnis an der Schwelle

Tanashian beobachtet das Verhältnis zwischen dem Gold-ETF SPDR Gold Shares und einem breiten Aktienmarkt-ETF und sieht darin einen Frühindikator für die relative Stärke von Edelmetallen gegenüber Aktien. Nachdem Goldaktien seit Januar diesen Jahres eine längere Korrekturphase durchlaufen hatten, wertet er die aktuelle Konstellation als mögliches Tief dieses Verhältnisses. Ob es sich dabei um eine unmittelbare Wende oder zunächst um eine Seitwärtsbewegung handelt, bleibt nach seiner Einschätzung zweitrangig. Entscheidend sei die Richtung: geringeres Risiko bei Gold, erhöhtes Risiko bei Aktien.

Silber als Frühindikator

Einen zusätzlichen Hinweis liefert nach Tanashians Analyse das Verhältnis zwischen Silber und Gold. Bereits im Vorfeld der Rohstoff- und Aktienmarktrally 2025 hatte sich ein ähnliches Muster gezeigt: Silber gab gegenüber Gold nach, bildete einen Boden und leitete anschliessend eine breitere Erholung ein. Ein vergleichbares Setup zeichnet sich seiner Beobachtung nach für 2026 ab, gestützt durch ein Kursstärke-Signal auf Basis des RSI. Bereits jetzt ziehen nach seiner Beschreibung Goldaktien und weitere Rohstoffwerte breit an, während sich zugleich die Aktienmärkte erholen.

Politischer Rückenwind vor den Zwischenwahlen

Für die kommenden Monate erwartet Tanashian zusätzlichen Schub für die nominalen Aktienmärkte, getragen von wirtschaftspolitischen Massnahmen im Vorfeld der Zwischenwahlen: einer Lockerung der Bankenregulierung, einem Konjunkturpaket und möglichen Eingriffen am Markt für Staatsanleihen, sollte zusätzliche Liquidität nötig werden. Er ordnet diese Kombination als bewusste Vorbereitung auf die Wahl ein, mit einem historischen Vergleich zur Wirtschaftspolitik der Vorgängerregierung vor der Präsidentschaftswahl 2024. Im Kern laufe die Strategie allerdings auf eine Abwertung der Währung hinaus.

Einordnung: kurzfristige Stütze, längerfristiges Risiko

Die These bleibt an dieser Stelle die eines einzelnen Marktbeobachters, kein Konsens. Dass politisch motivierte Konjunkturimpulse Aktienindizes über Monate stützen können, ist plausibel und historisch belegbar, sagt aber wenig darüber aus, wie nachhaltig diese Stütze wirkt. Tanashians eigentliche Kernaussage betrifft ohnehin nicht den nominalen Kurs, sondern die relative Entwicklung gegenüber Gold: Aktien müssten seiner Analyse zufolge nicht in eine klassische Baisse fallen, um gegenüber Edelmetallen deutlich zurückzubleiben. Genau dieser Unterschied zwischen nominaler Stärke und relativer Schwäche macht die Einordnung für Anleger komplizierter, als es der Begriff "Warnsignal" zunächst suggeriert.

Evelyn Schmal, finanzen.ch

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.

Weitere Links:

CoreWeave-Aktie springt hoch: Neue Milliarden-Aufträge und angehobene Prognose

Bildquelle: optimarc / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Idorsia vor Durchbruch in den USA? DEA will Quviviq-Hürden senken - Aktie mit Plus
Zurückhaltung in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich schwächer
UBS-Regulierung: Kommission hat noch keine Entscheide gefällt - Aktie fällt
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie stabil: ARK investiert 26,6 Millionen US-Dollar und trennt sich von Palantir-Position
SpaceX-Aktie im Sinkflug: Musks Mondpläne stehen im Schatten hoher KI-Kosten
Goldpreis steigt vor US-Inflationsdaten auf höchsten Stand seit über zwei Monaten
SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 10 Jahren verdient
Alcon-Aktien nach Zahlen gesucht - Gewinn übertrifft Erwartungen
On-Aktie sackt zweistellig ab: Schuhfirma wächst weiter rasant - Ausblick trotzdem vorsichtiger

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.