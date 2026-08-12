CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
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CANCOM SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom nach Zahlen zum zweiten Quartal von 34 auf 32 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Eine schwächere Nachfrage belaste den IT-Dienstleister, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zielvorgaben für das Geschäftsjahr seien aber noch zu erreichen. Beim operativen Ergebnis (Ebitda) habe das Unternehmen von Kosteneinsparungen profitiert. Das Schlussquartal sei üblicherweise das stärkste Quartal im Jahr./bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CANCOM SE Buy
|
Unternehmen:
CANCOM SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21.45 €
|
Abst. Kursziel*:
49.18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.13%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
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