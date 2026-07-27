CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
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CANCOM SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Cancom vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Angesichts stark gestiegener Preise für IT-Handware könnten Kunden geplante Aufträge verschoben haben, vermutete Lars Vom-Cleff in einem Ausblick am Dienstag. Daher könne der Umsatz des IT-Dienstleisters auf Jahressicht um fünf Prozent gesunken sein./bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CANCOM SE Buy
|
Unternehmen:
CANCOM SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.75 €
|
Abst. Kursziel*:
43.16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.06%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-