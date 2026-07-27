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CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105

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28.07.2026 12:37:37

CANCOM SE Buy

CANCOM
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Cancom vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Angesichts stark gestiegener Preise für IT-Handware könnten Kunden geplante Aufträge verschoben haben, vermutete Lars Vom-Cleff in einem Ausblick am Dienstag. Daher könne der Umsatz des IT-Dienstleisters auf Jahressicht um fünf Prozent gesunken sein./bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: CANCOM SE Buy
Unternehmen:
CANCOM SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
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