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XETRA-Handel im Blick 12.08.2026 17:58:12

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht letztendlich Abschläge

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht letztendlich Abschläge

Der TecDAX zeigte sich letztendlich mit negativen Notierungen.

Bechtle
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Zum Handelsende tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0.59 Prozent tiefer bei 4’066.15 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 564.147 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.262 Prozent stärker bei 4’100.88 Punkten in den Handel, nach 4’090.18 Punkten am Vortag.

Bei 4’062.30 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 4’126.83 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 0.393 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’838.42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3’709.45 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3’740.29 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 12.19 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4’284.41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern erreicht.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Siltronic (+ 5.32 Prozent auf 83.20 EUR), JENOPTIK (+ 5.20 Prozent auf 41.28 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.05 Prozent auf 83.15 EUR), Nordex (+ 4.56 Prozent auf 40.32 EUR) und EVOTEC SE (+ 3.89 Prozent auf 3.85 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil CANCOM SE (-4.88 Prozent auf 21.45 EUR), TeamViewer (-4.25 Prozent auf 6.32 EUR), Carl Zeiss Meditec (-4.05 Prozent auf 29.82 EUR), Bechtle (-3.78 Prozent auf 34.64 EUR) und SAP SE (-2.62 Prozent auf 175.96 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 3’692’004 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 206.948 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.53 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

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