CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
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CANCOM SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der IT-Dienstleister habe mit Blick auf den Umsatz überraschend schwach abgeschnitten, aber die 2026er-Ziele bestätigt, schrieb Martin Comtesse am Dienstag. In Deutschland sei der Umsatzrückgang zwar etwas geringer ausgefallen als im internationalen Geschäft, doch die Entwicklung stehe in krassem Gegensatz zu der des größten deutschen Konkurrenten Bechtle. Dieser habe im zweiten Quartal einen Umsatzanstieg verzeichnet und gewinne weiterhin Marktanteile./rob/la/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CANCOM SE Buy
|
Unternehmen:
CANCOM SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.25 €
|
Abst. Kursziel*:
43.82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.28%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CANCOM SE
|
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Analysen zu CANCOM SE
|11:03
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:03
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:03
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.03.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|CANCOM SE
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