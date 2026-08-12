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Nebius Aktie 12955842 / NL0009805522

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Bilanz 12.08.2026 19:57:00

Spektakulärer Ertragsbericht: Nebius-Aktie klettert nach Umsatz-Explosion zweistellig

Spektakulärer Ertragsbericht: Nebius-Aktie klettert nach Umsatz-Explosion zweistellig

Ein spektakulärer Umsatzsprung lässt die Nebius-Aktie am Mittwoch deutlich zulegen. Das müssen Anleger wissen.

Nebius
191.96 CHF 24.14%
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  • Umsatzwachstum in schwindelerregenden Dimensionen sorgt für Aufsehen
  • Operativer Cashflow dreht von tiefroten Zahlen ins deutlich Positive
  • Analysten sehen weiterhin überwiegend Potenzial trotz eines Nettoverlusts

Nebius hat am Mittwoch Zahlen zum zweiten Quartal 2026 vorgelegt. Der Umsatz ist im Berichtszeitraum um 454 Prozent in die Höhe geschnellt. Die Aktie des Amsterdamer Cloud-Anbieters für Künstliche Intelligenz reagiert im NASDAQ-Handel mit einem Sprung von zeitweise 29,14 Prozent auf 249,53 US-Dollar. Ein ausgewiesener Nettoverlust trübt das Bild dabei nur wenig, da er vor allem auf einen ausgebliebenen Einmaleffekt aus dem Vorjahr zurückgeht.

Umsatzsprung treibt Nebius-Aktie an

Im zweiten Quartal 2026 setzte Nebius 582,3 Millionen US-Dollar um, nach 105,1 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Für das erste Halbjahr 2026 kletterte der Umsatz auf 981,3 Millionen US-Dollar gegenüber 156,0 Millionen US-Dollar im Vorjahr, ein Plus von 529 Prozent. Der gemeldete Quartalsumsatz übertraf die Analystenschätzungen von 569,9 Millionen US-Dollar.

Das bereinigte EBITDA drehte im Quartal auf 236,2 Millionen US-Dollar, nach einem negativen Wert von 21,0 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Für das erste Halbjahr summierte sich die Kennziffer auf 365,7 Millionen US-Dollar nach minus 74,7 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der operative Cashflow aus fortgeführten Geschäftsbereichen drehte im Quartal auf 2,25 Milliarden US-Dollar, nach minus 167,7 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal, und lag für das erste Halbjahr bei 4,50 Milliarden US-Dollar.

Nettoverlust durch Vorjahreseffekt verzerrt

Unter dem Strich verzeichnete Nebius im Quartal einen Nettoverlust aus fortgeführten Geschäftsbereichen von 190,4 Millionen US-Dollar, während im Vorjahresquartal noch ein Gewinn von 502,5 Millionen US-Dollar stand. Dieser Gewinn war seinerzeit durch einen einmaligen Bewertungsgewinn aus Beteiligungen von 597,4 Millionen US-Dollar geprägt, der im aktuellen Quartal entfiel. Der Verlust je verwässerter Aktie lag bei 0,68 US-Dollar, nach einem Gewinn von 2,38 US-Dollar je Aktie im Vorjahresquartal, fiel aber deutlich geringer aus als die erwartete Verlustschätzung von 1,46 US-Dollar je Aktie.

Der bereinigte Nettoverlust verringerte sich im Quartal auf 33,2 Millionen US-Dollar von 91,5 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal, ein Rückgang um 64 Prozent. Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte summierten sich im Quartal auf 5,66 Milliarden US-Dollar, nach 510,6 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal, und erreichten im ersten Halbjahr 8,13 Milliarden US-Dollar. Der Bestand an Zahlungsmitteln stieg derweil auf 8,04 Milliarden US-Dollar, gegenüber 3,68 Milliarden US-Dollar zum Jahresende 2025, während die Bilanzsumme auf 27,96 Milliarden US-Dollar von 12,43 Milliarden US-Dollar zulegte.

Die für das Gesamtjahr 2026 kommunizierten Ziele zu Umsatz und annualisiertem Run-Rate-Umsatz stammen aus dem Q1-Bericht von Nebius und wurden im aktuellen Quartalsbericht nicht aktualisiert.

Evelyn Schmal, Benedict Kurschat, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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