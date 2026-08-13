Leclanche Aktie 11030311 / CH0110303119
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13.08.2026 16:04:00
Aktien weiter vom Handel ausgesetzt: Leclanché erhält weitere Fristverlängerung für Geschäftsbericht 2025
Leclanché hat von der SIX Exchange Regulation eine neuerliche Verlängerung für die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 bis spätestens 31. August 2026 erhalten.
Grund für die erneute Fristverlängerung ist, dass das Westschweizer Unternehmen derzeit nicht nachweisen kann, mindestens bis Juni 2027 als fortgeführtes Unternehmen zu gelten, wie das Unternehmen in einem Communiqué vom Donnerstag schrieb. Leclanché wolle seine Bemühungen fortsetzen und sei zuversichtlich, die Anforderungen zu erfüllen um als fortgeführtes Unternehmen behandelt und angesehen zu werden.
Die Aktien von Leclanché sind seit dem 1. Juni 2026 vorübergehend vom Handel an der SIX Swiss Exchange ausgesetzt. Das Westschweizer Unternehmen befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem strategischen Partner über eine zusätzliche Finanzierung.
awp-robot/dm/hr
Yverdon-les-Bains (awp)
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