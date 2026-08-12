CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
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CANCOM SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom nach Zahlen zum zweiten Quartal von 34 auf 32 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) des IT-Dienstleisters hätten die Konsensschätzungen deutlich verfehlt, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Profitiert habe das Unternehmen allerdings von Kostensenkungen./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CANCOM SE Buy
|
Unternehmen:
CANCOM SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20.40 €
|
Abst. Kursziel*:
56.86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.14%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CANCOM SE
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
11:47
|EQS-DD: CANCOM SE: Rüdiger Rath, buy (EQS Group)
|
11:47
|EQS-DD: CANCOM SE: Rüdiger Rath, Kauf (EQS Group)
|
12.08.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
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12.08.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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12.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
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12.08.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
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12.08.26
|TecDAX aktuell: TecDAX notiert am Mittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu CANCOM SE
|08:48
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
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|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.03.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
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