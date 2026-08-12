Verluste in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

Zum Handelsende notierte der SDAX im XETRA-Handel 0.41 Prozent leichter bei 18’495.51 Punkten. Die SDAX-Mitglieder sind damit 90.126 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0.002 Prozent höher bei 18’571.58 Punkten, nach 18’571.14 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 18’480.65 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18’626.68 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 1.10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Wert von 18’128.23 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wurde der SDAX auf 18’097.33 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wurde der SDAX mit 17’149.49 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 6.57 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern markiert.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit OHB SE (+ 5.50 Prozent auf 259.00 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 5.45 Prozent auf 16.45 EUR), Basler (+ 5.23 Prozent auf 24.15 EUR), Südzucker (+ 4.26 Prozent auf 11.76 EUR) und EVOTEC SE (+ 3.89 Prozent auf 3.85 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil SCHOTT Pharma (-4.91 Prozent auf 21.30 EUR), CANCOM SE (-4.88 Prozent auf 21.45 EUR), secunet Security Networks (-4.43 Prozent auf 185.40 EUR), TeamViewer (-4.25 Prozent auf 6.32 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-4.05 Prozent auf 29.82 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 814’238 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die OHB SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.850 Mrd. Euro den grössten Anteil.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch