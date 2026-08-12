Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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12.08.2026 10:02:28
DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rheinmetall-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Rheinmetall-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Rheinmetall-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Rheinmetall-Aktie betrug an diesem Tag 1’563.00 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Rheinmetall-Aktie investierten, hätten nun 0.064 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 73.08 EUR, da sich der Wert eines Rheinmetall-Papiers am 11.08.2026 auf 1’142.20 EUR belief. Mit einer Performance von -26.92 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Alle Rheinmetall-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 53.29 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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