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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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Profitables Rheinmetall-Investment? 12.08.2026 10:02:28

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rheinmetall-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rheinmetall-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Rheinmetall-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Rheinmetall
1096.85 CHF 2.37%
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Rheinmetall-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Rheinmetall-Aktie betrug an diesem Tag 1’563.00 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Rheinmetall-Aktie investierten, hätten nun 0.064 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 73.08 EUR, da sich der Wert eines Rheinmetall-Papiers am 11.08.2026 auf 1’142.20 EUR belief. Mit einer Performance von -26.92 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Rheinmetall-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 53.29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
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