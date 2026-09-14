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Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

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14.09.2026 08:39:58

Volvo AB (B) Market-Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 320 schwedischen Kronen belassen. Seit dem Quartalsbericht der Schweden habe sich an den Trends nichts Wesentliches geändert, schrieb Harry Martin am Montag./ag/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 23:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Volvo AB (B) Market-Perform
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Volvo AB (B) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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