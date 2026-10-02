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Marktbericht 02.10.2026 22:33:41

Börse New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus

Börse New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus

Am Abend zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Ultra Clean Holdings
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Zum Handelsende tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.19 Prozent fester bei 27’190.86 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1.29 Prozent höher bei 27’216.91 Punkten in den Handel, nach 26’871.60 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 27’353.68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 27’112.24 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.947 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 02.09.2026, den Stand von 26’217.83 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25’832.67 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22’844.05 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 17.02 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27’353.68 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Synaptics (+ 14.08 Prozent auf 121.10 USD), Myriad Genetics (+ 11.82 Prozent auf 4.54 USD), Methode Electronics (+ 10.15 Prozent auf 15.74 USD), SMC (+ 9.67 Prozent auf 487.00 USD) und Bassett Furniture Industries (+ 8.71 Prozent auf 20.72 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Integra LifeSciences (-21.19 Prozent auf 12.68 USD), Taylor Devices (-10.05 Prozent auf 54.97 USD), Ultra Clean (-7.57 Prozent auf 72.69 USD), Volvo (B) (-7.23 Prozent auf 30.96 USD) und Modine Manufacturing (-5.82 Prozent auf 178.20 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 35’812’873 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.889 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17.91 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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