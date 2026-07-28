Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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Volvo AB (B) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 320 schwedischen Kronen belassen. Ein Analystenteam um den für Volvo zuständigen Experten Harry Martin wertete in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie Nachfragesignale für Lastwagen am US-Markt aus. Seiner Beobachtung nach hat die Truck-Produktion dort im Juni wieder angezogen./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Market-Perform
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
320.00 SEK
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
32.09 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
355.50 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
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|21.07.26
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|Deutsche Bank AG
|21.07.26
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|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:25
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|21.07.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|17.07.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|26.06.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Volvo AB Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
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|Bernstein Research
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|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
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|Deutsche Bank AG
|21.07.26
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Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|30.36
|-0.13%
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Daimler Truck Underperform
|15:26
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TRATON Market-Perform
|15:25
|
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Volvo AB Market-Perform
|15:08
|
JP Morgan Chase & Co.
United Parcel Service Neutral
|15:07
|
JP Morgan Chase & Co.
GSK Underweight
|15:06
|
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