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Krypto-Investment 04.10.2026 19:43:08

So viel Verlust wäre bei einem Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren angefallen

So viel Verlust wäre bei einem Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

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Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 03.10.2023 zu einem Wert von 0.5669 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in POLinvestiert, wäre er nun im Besitz von 1’764.03 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die Anlage hätte nun einen Wert von 194.51 USD, da Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 03.10.2026 0.1103 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des Investments um 80.55 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 0.068407 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 06.10.2025 bei 0.2497 USD.

Redaktion finanzen.net

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