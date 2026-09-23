Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer

Der NASDAQ Composite verliert im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr 0.48 Prozent auf 27’112.85 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0.113 Prozent schwächer bei 27’213.52 Punkten, nach 27’244.28 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 27’217.33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 27’088.84 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 1.46 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, mit 26’180.45 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 23.06.2026, einen Stand von 25’587.04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22’573.47 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 16.69 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27’288.79 Punkten. 20’690.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Methode Electronics (+ 5.40 Prozent auf 14.25 USD), Nice Systems (+ 4.50 Prozent auf 123.61 USD), WD-40 (+ 2.83 Prozent auf 199.72 USD), Hooker Furniture (+ 2.27 Prozent auf 13.54 USD) und ADTRAN (+ 1.85 Prozent auf 6.35 EUR). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Volvo (B) (-6.26 Prozent auf 31.80 USD), Consumer Portfolio Services (-5.50 Prozent auf 9.11 USD), Expedia (-5.33 Prozent auf 265.74 USD), Paychex (-5.32 Prozent auf 108.44 USD) und SMC (-4.65 Prozent auf 429.54 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’268’265 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.796 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.40 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch