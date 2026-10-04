Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’661 0.3%  SPI 19’397 0.3%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’231 1.2%  Euro 0.9335 -0.1%  EStoxx50 6’239 1.0%  Gold 4’138 -1.0%  Bitcoin 70’017 -0.6%  Dollar 1 0.0%  Öl 102.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Apple-Aktie: Tech-Riese plant Datenwarnung bei KI-Agenten auf Mac-Computern
Bernstein reduziert Goldpreis-Ziel für 2030 - bliebt langfristig aber weiter optimistisch
KI-Boom statt Blase? NVIDIA-Chef Huang setzt auf steigende Nachfrage
Bitcoin vor dem nächsten Schub? Dieses Muster rückt 2027 in den Fokus
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Suche...
Plus500 Depot

Apple Aktie 908440 / US0378331005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Sicherheit 04.10.2026 08:55:36

Apple-Aktie: Tech-Riese plant Datenwarnung bei KI-Agenten auf Mac-Computern

Apple-Aktie: Tech-Riese plant Datenwarnung bei KI-Agenten auf Mac-Computern

Angesichts der Ausbreitung eigenständig agierender KI-Agenten will Apple Mac-Nutzer stärker über Risiken informieren.

Apple
274.88 CHF -0.17%
Kaufen Verkaufen
KI-Agenten sind auf weitreichenden Zugang zu Nutzerdaten angewiesen. Mac-Computer bieten diese Möglichkeit - anders als andere Geräte der Firma.

Nutzerinnen und Nutzer sollen gewarnt werden, bevor sie solcher Software einen weitreichenden Zugang zu ihren Daten geben können. Einige Entwickler nutzten heutige Zugriffsmöglichkeiten auf eine Art, die alle Daten auf den Geräten preisgeben könne, warnte der Konzern. Deswegen wolle man sicherstellen, dass alle sich der Gefahren bewusst seien, bevor sie einem Datenzugang für Künstliche Intelligenz (KI) zustimmten.

Die sogenannten KI-Agenten sollen autonom Aufgaben für ihre Nutzenden erfüllen. Von KI-Firmen heisst es, dass ihre neuen Agenten inzwischen nahezu alles erledigen könnten, was man am Computer mache. Um im Alltag wirklich nützlich zu sein, sind sie auf tiefgreifenden Zugang zu deren Informationen angewiesen - E-Mails, Chats, Kalender, eventuell sogar Bankkonten.

"Full Disk Access"

Apples Macs haben eine Zugangsoption mit dem Namen "Full Disk Access", die weitreichenden Zugriff auf Daten auf der Festplatte gewährt. Laut Apple wurde sie eingeführt, damit Backup-Programme, die Sicherungskopien der Computer anlegen, reibungslos funktionieren.

Nun griffen aber auch Entwickler von KI-Software darauf zurück. Mit wachsenden Fähigkeiten und Selbstständigkeit von KI-Agenten würden auch damit verbundene Risiken steigen, hiess es von Apple. Auf iPhones und iPad-Tablets sind die Möglichkeiten zum Datenzugang deutlich stärker eingeschränkt als auf Macs.

Hauseigene KI

Apple versucht zugleich, seine Assistenzsoftware Siri mit KI-Funktionen nützlicher zu machen, die von ihrem Zugang zu Nutzerdaten auf den Geräten profitieren sollen. Der Konzern betont, die Daten würden dabei nur auf den Geräten verarbeitet oder mit Komplett-Verschlüsselung übertragen, so dass auch Apple keinen Zugriff darauf habe.

Die neue KI-Siri ist zunächst nur in englischer Sprache verfügbar - und in der EU nur auf Mac-Computern. Bei iPhones und iPads hat Apple nach den Kriterien des Digitalgesetzes DMA (Digital Markets Act) so viel Marktmacht, dass gleicher Datenzugang für Konkurrenten wie für Apples eigene Systeme gefordert wird. Apple lehnt das unter Verweis auf die Datensicherheit ab und zog es vor, die Funktionen auf diesen Geräten in der Europäischen Union zunächst nicht einzuführen.

Cupertino (awp/sda/dpa)

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4828 18.12.2026 153821716
Long 12.0375 17.06.2027 157879244
Long 55.3726 18.12.2026 159033025
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.383 10.77 157882375
Long 11.5191 5.69 160070668
Long 14.1774 4.07 159745108
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6714 11.31 160288493
Short 11.0745 5.58 145246013
Short 14.5717 3.48 156467607
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -65.11 112514929
Long 10 -40.37 135581371
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus

Bildquelle: r.classen / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Apple Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten