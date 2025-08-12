Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Volvo AB (B) Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo angesichts angekündigter US-Zölle auf schwere Lastwagen mit einem Kursziel von 240 schwedischen Kronen auf "Underperform" belassen. Die Analysten Harry Martin und Chad Dillard sehen in dem US-Fahrzeugbauer Paccar und Volvo die größten Profiteure wegen ihrer auf die USA fokussierten Produktion. Die beiden Nutzfahrzeugbauer könnten Marktanteile gewinnen zu Lasten von Daimler Truck und Traton, für die die Ankündigung sehr negativ sei. In ihrem Kommentar vom Freitag schätzen die Experten, dass die Preise für schwere Nutzfahrzeuge im mittleren Zehn-Prozentbereich steigen könnten./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 06:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Underperform
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
240.00 SEK
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
267.00 SEK
|
Abst. Kursziel*:
-10.11%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
267.00 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.11%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo AB (B)
|
22.09.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (B) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
15.09.25
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
15.09.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (B) von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
12.09.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
12.09.25
|Freundlicher Handel in New York: Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.ch)
|
12.09.25
|Börse New York in Grün: Das macht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.ch)
|
12.09.25
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
08.09.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (B) von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu Volvo AB (B)
|14:08
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|11:25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:19
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Volvo AB Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:08
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|11:25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:19
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Volvo AB Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:19
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Volvo AB Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:08
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|11.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.25
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.02.25
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.25
|Volvo AB Neutral
|UBS AG
|29.01.25
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|24.53
|1.79%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:28
|
RBC Capital Markets
UBS Outperform
|14:23
|
JP Morgan Chase & Co.
Henkel vz. Overweight
|14:22
|
DZ BANK
Evonik Halten
|14:18
|
Bernstein Research
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|14:16
|
Bernstein Research
Michelin Outperform
|14:08
|
Bernstein Research
Volvo AB Underperform
|14:07
|
Bernstein Research
TRATON Market-Perform