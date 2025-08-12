Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

24.53
CHF
0.43
CHF
1.79 %
12.08.2025
BRXC
Volvo AB (B) Underperform

Volvo AB
24.53 CHF 1.79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo angesichts angekündigter US-Zölle auf schwere Lastwagen mit einem Kursziel von 240 schwedischen Kronen auf "Underperform" belassen. Die Analysten Harry Martin und Chad Dillard sehen in dem US-Fahrzeugbauer Paccar und Volvo die größten Profiteure wegen ihrer auf die USA fokussierten Produktion. Die beiden Nutzfahrzeugbauer könnten Marktanteile gewinnen zu Lasten von Daimler Truck und Traton, für die die Ankündigung sehr negativ sei. In ihrem Kommentar vom Freitag schätzen die Experten, dass die Preise für schwere Nutzfahrzeuge im mittleren Zehn-Prozentbereich steigen könnten./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 06:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 06:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Underperform
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
240.00 SEK
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
267.00 SEK 		Abst. Kursziel*:
-10.11%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
267.00 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-10.11%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

14:08 Volvo AB Underperform Bernstein Research
11:25 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
07:19 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 Volvo AB Buy Deutsche Bank AG
08.09.25 Volvo AB Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
