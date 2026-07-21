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Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

28.42
CHF
-0.04
CHF
-0.15 %
09:50:18
BRXC
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21.07.2026 13:20:38

Volvo AB (B) Buy

Volvo AB
28.42 CHF -0.15%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo auf "Buy" mit einem Kursziel von 395 schwedischen Kronen belassen. Er sehe zunehmende Anzeichen für einen Aufwärtszyklus des europäischen Lkw-Geschäfts und sei der Ansicht, dass Volvo gut positioniert sei, um davon zu profitieren, schrieb Hemal Bhundia in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 09:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
395.00 SEK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
30.62 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
338.70 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Hemal Bhundia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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