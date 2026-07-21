Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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21.07.2026 13:20:38
Volvo AB (B) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo auf "Buy" mit einem Kursziel von 395 schwedischen Kronen belassen. Er sehe zunehmende Anzeichen für einen Aufwärtszyklus des europäischen Lkw-Geschäfts und sei der Ansicht, dass Volvo gut positioniert sei, um davon zu profitieren, schrieb Hemal Bhundia in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 09:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
395.00 SEK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
30.62 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
338.70 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Hemal Bhundia
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|28.42
|-0.15%
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