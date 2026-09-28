NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Volvo (B)-Aktie an der Börse STO ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 196.40 SEK. Bei einer 1’000-SEK-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.092 Volvo (B)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Volvo (B)-Aktie auf 325.20 SEK belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’655.80 SEK wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +65.58 Prozent.

Volvo (B) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 661.10 Mrd. SEK gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch