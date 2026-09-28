Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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28.09.2026 10:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Volvo (B)-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Volvo (B)-Aktie an der Börse STO ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 196.40 SEK. Bei einer 1’000-SEK-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.092 Volvo (B)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Volvo (B)-Aktie auf 325.20 SEK belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’655.80 SEK wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +65.58 Prozent.
Volvo (B) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 661.10 Mrd. SEK gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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