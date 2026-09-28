Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’007 0.4%  SPI 19’846 0.4%  Dow 51’829 0.9%  DAX 25’472 0.3%  Euro 0.9454 0.2%  EStoxx50 6’311 0.1%  Gold 4’144 -3.3%  Bitcoin 68’917 -1.7%  Dollar 0.8312 0.3%  Öl 107.9 3.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet
Wie viel Verlust eine Litecoin-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Ethereum: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin rutscht ab: Zwei Risiken drücken Kurs unter 83'000 Dollar
Suche...
Plus500 Depot

Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Volvo (B)-Anlage unter der Lupe 28.09.2026 10:02:19

NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Volvo (B)-Investment gewesen.

Volvo AB
27.32 CHF 0.52%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Volvo (B)-Aktie an der Börse STO ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 196.40 SEK. Bei einer 1’000-SEK-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.092 Volvo (B)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Volvo (B)-Aktie auf 325.20 SEK belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’655.80 SEK wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +65.58 Prozent.

Volvo (B) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 661.10 Mrd. SEK gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Volvo AB (B)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?