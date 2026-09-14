Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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Volvo AB (B) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Volvo von 365 auf 370 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Aspinall beschäftigte sich in mehreren am Montag vorliegenden Branchenbetrachtungen mit den Geschäftsaussichten der europäischen Nutzfahrzeughersteller, den ab 2027 geltenden US-Abgasnormen und den Strafzahlungen bei deren Nichteinhaltung. Die kommenden US-Abgasnormen hätten einen großen Einfluss auf die Preisgestaltung sowie die Margen der Hersteller./gl/jha/;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
370.00 SEK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
335.40 SEK
|
Abst. Kursziel*:
10.32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
335.40 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.32%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
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|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|14.09.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|UBS AG
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|17.07.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|07.07.26
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|Barclays Capital
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|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|Volvo AB Sector Perform
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|28.07.26
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|21.07.26
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Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|28.09
|-2.22%
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Fraport Overweight
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JP Morgan Chase & Co.
Barclays Overweight
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JP Morgan Chase & Co.
LANXESS Neutral
|06:42
|
JP Morgan Chase & Co.
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