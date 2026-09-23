Schwacher Handel: Das macht der NASDAQ Composite aktuell

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 1.01 Prozent auf 26’968.70 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.113 Prozent auf 27’213.52 Punkte an der Kurstafel, nach 27’244.28 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 27’217.33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’902.25 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.919 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26’180.45 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 23.06.2026, den Wert von 25’587.04 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 22’573.47 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 16.07 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’288.79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Zählern.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Methode Electronics (+ 7.77 Prozent auf 14.57 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 5.99 Prozent auf 3.01 USD), Ultralife Batteries (+ 3.51 Prozent auf 5.90 USD), AAON (+ 3.23 Prozent auf 81.83 USD) und Mind CTI (+ 3.05 Prozent auf 1.01 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Expedia (-7.29 Prozent auf 260.23 USD), Paychex (-6.90 Prozent auf 106.63 USD), Volvo (B) (-6.26 Prozent auf 31.80 USD), Cogent Communications (-5.91 Prozent auf 8.76 USD) und Geron (-5.73 Prozent auf 1.24 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 6’604’530 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.796 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 18.40 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch