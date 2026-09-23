Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|NASDAQ Composite aktuell
|
23.09.2026 18:00:43
Schwacher Handel: Das macht der NASDAQ Composite aktuell
Der NASDAQ Composite gibt am Mittwoch nach.
Am Mittwoch verbucht der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 1.01 Prozent auf 26’968.70 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.113 Prozent auf 27’213.52 Punkte an der Kurstafel, nach 27’244.28 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 27’217.33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’902.25 Punkten erreichte.
NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.919 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26’180.45 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 23.06.2026, den Wert von 25’587.04 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 22’573.47 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 16.07 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’288.79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Zählern.
Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Methode Electronics (+ 7.77 Prozent auf 14.57 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 5.99 Prozent auf 3.01 USD), Ultralife Batteries (+ 3.51 Prozent auf 5.90 USD), AAON (+ 3.23 Prozent auf 81.83 USD) und Mind CTI (+ 3.05 Prozent auf 1.01 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Expedia (-7.29 Prozent auf 260.23 USD), Paychex (-6.90 Prozent auf 106.63 USD), Volvo (B) (-6.26 Prozent auf 31.80 USD), Cogent Communications (-5.91 Prozent auf 8.76 USD) und Geron (-5.73 Prozent auf 1.24 USD).
Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 6’604’530 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.796 Bio. Euro.
NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 18.40 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu SIGA Technologies Inc.
|
23.09.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite notiert nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Handel: Das macht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
22.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels stärker (finanzen.ch)
Analysen zu SIGA Technologies Inc.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Expedia am 23.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26’936.04
|-1.13%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel nach. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.