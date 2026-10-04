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Commodities aktuell 04.10.2026 20:43:14

Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Abend

Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Abend

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

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Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 4.137,55 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 60,36 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Platinpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Platinpreis bei 1.700,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.700,50 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Palladiumpreis kaum vom Fleck. Nach 1.172,50 US-Dollar am Vortag, tendiert der Palladiumpreis um 20:15 Uhr bei 1.172,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Lisa S. / Shutterstock.com
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