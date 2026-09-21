NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 3 Jahren eingefahren

Am 21.09.2023 wurde das Volvo (B)-Papier via Börse STO gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 232.35 SEK. Hätte ein Anleger 100 SEK zu diesem Zeitpunkt in die Volvo (B)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.430 Volvo (B)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 143.32 SEK, da sich der Wert eines Volvo (B)-Papiers am 18.09.2026 auf 333.00 SEK belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43.32 Prozent gesteigert.

Am Markt war Volvo (B) jüngst 676.69 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch