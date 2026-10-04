|Frühe Anlage
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04.10.2026 19:43:08
So viel Verlust hätte eine Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Worldcoin-Engagement gewesen.
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Am 03.10.2025 lag der Kurs von Worldcoin bei 1.341 USD. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in WLD investiert hätte, hätte er nun 745.80 Worldcoin. Da sich der WLD-USD-Kurs gestern auf 0.5969 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 445.19 USD wert. Die Abnahme von 1’000 USD zu 445.19 USD entspricht einer negativen Performance von 55.48 Prozent.
Am 01.05.2026 erreichte WLD sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.2345 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 1.306 USD und wurde am 06.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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