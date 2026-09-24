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Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

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24.09.2026 08:28:47

Volvo AB (B) Hold

Volvo AB
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo von 321 auf 337 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller dürfte im Oktober ein 28-prozentiges Auftragswachstum für das dritte Quartal berichten und einen ersten Marktausblick auf 2027 geben, schrieb Nicolai Kempf in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Auslieferungen dürften noch höher ausfallen. Zwar drohten die saisonale Volumenschwäche, gestiegene Materialkosten sowie weitere Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen die Margen zu belasten. Dem wirkten aber eine wohl weiter gute Preisentwicklung und eine hohe Auslastung der Nutzfahrzeugflotten entgegen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Volvo AB (B) Hold
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
337.00 SEK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
327.30 SEK 		Abst. Kursziel*:
2.96%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
327.30 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
2.96%
Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
-
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