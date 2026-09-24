Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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Volvo AB (B) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo von 321 auf 337 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller dürfte im Oktober ein 28-prozentiges Auftragswachstum für das dritte Quartal berichten und einen ersten Marktausblick auf 2027 geben, schrieb Nicolai Kempf in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Auslieferungen dürften noch höher ausfallen. Zwar drohten die saisonale Volumenschwäche, gestiegene Materialkosten sowie weitere Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen die Margen zu belasten. Dem wirkten aber eine wohl weiter gute Preisentwicklung und eine hohe Auslastung der Nutzfahrzeugflotten entgegen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Hold
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
337.00 SEK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
327.30 SEK
|
Abst. Kursziel*:
2.96%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
327.30 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.96%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
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