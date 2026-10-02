Gewinne in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1.18 Prozent höher bei 27’187.96 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 1.29 Prozent auf 27’216.91 Punkte an der Kurstafel, nach 26’871.60 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 27’112.24 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27’353.68 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.936 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 02.09.2026, bei 26’217.83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 25’832.67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22’844.05 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 17.01 Prozent zu Buche. Bei 27’353.68 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20’690.25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Synaptics (+ 13.99 Prozent auf 121.00 USD), Veeco Instruments (+ 11.24 Prozent auf 59.17 USD), SMC (+ 9.71 Prozent auf 487.14 USD), Power Integrations (+ 7.57 Prozent auf 55.40 USD) und Monolithic Power Systems (+ 6.80 Prozent auf 1’453.55 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Integra LifeSciences (-20.17 Prozent auf 12.85 USD), Taylor Devices (-11.57 Prozent auf 54.04 USD), Volvo (B) (-5.41 Prozent auf 31.57 USD), Modine Manufacturing (-5.02 Prozent auf 179.71 USD) und Donegal Group B (-3.91 Prozent auf 16.20 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 15’993’620 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.889 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3.46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 17.91 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch