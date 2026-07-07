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Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

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07.07.2026 18:33:32

Volvo AB (B) Underweight

Volvo AB
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Volvo von 280 auf 290 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Lage in der Lkw-Branche bessere sich, schrieb Erwann Dargorne am Dienstag. Er geht davon aus, dass die Absatzvolumina, Gewinne sowie der Cashflow im Laufe der Jahre 2027 und 2028 wieder deutlich anziehen. Dargornes Favorit im Aufschwung ist Daimler Truck, gefolgt von Traton und Volvo. Bei Daimler Truck mag er vor allem die starke Stellung in Nordamerika, aber auch die Turnaroundstory in Europa. Die Bewertung habe immenses Nachholpotenzial./ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 14:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Volvo AB (B) Underweight
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
290.00 SEK
Rating jetzt:
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Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
342.40 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Erwann Dargorne 		KGV*:
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