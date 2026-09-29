Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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29.09.2026 10:57:10
Volvo AB (B) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die B-Aktie von Volvo mit einem Kursziel von 320 schwedischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Die Lage im Fracht-Bereich verbessere sich weiterhin, schrieb Chad Dillard am Montag nach Auswertung der für die Lkw-Branche maßgeblichen Daten vom August. Dies werde zunehmend zum entscheidenden Faktor./ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 22:51 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 22:51 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 22:51 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Market-Perform
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Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
320.00 SEK
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
28.82 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Market-Perform
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Kurs aktuell:
325.90 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Chad Dillard
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse