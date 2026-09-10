Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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Volvo AB (B) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volvo mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Der nordamerikanische Nutzfahrzeugmarkt sei im Erholungsmodus, und Daimler Truck habe wegen des hohen Geschäftsanteils dort das größte Aufwärtspotenzial, schrieb Nick Housden am Donnerstag in seiner Brancheneinschätzung. Er verwies auf eine glaubwürdige Selbsthilfestory, erfreuliche Kapitalerträge und die anhaltenden Aktienrückkäufe. Daimler Truck werde zudem mit einem gut 50-prozentigen Abschlag auf den US-Konkurrenten Paccar gehandelt, dessen Aktie Housdon auf "Outperform" hochstufte. Beim schwedischen Wettbewerber Volvo begrenze das stärkere europäische Geschäft das positive Überraschungspotenzial für die Gewinne./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Sector Perform
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
360.00 SEK
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
341.00 SEK
|
Abst. Kursziel*:
5.57%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
341.00 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.57%
|
Analyst Name::
Nick Housden
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo AB (B)
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07.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volvo (B)-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
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01.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite fällt am Dienstagnachmittag zurück (finanzen.ch)
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01.09.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
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31.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Volvo (B)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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24.08.26
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Analysen zu Volvo AB (B)
|13:33
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|21.07.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:33
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|21.07.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|17.07.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|26.06.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Volvo AB Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|13:33
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|28.92
|-0.69%
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|12:42
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Jefferies & Company Inc.
Apple Underperform
|12:30
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Jefferies & Company Inc.
Inditex Buy
|12:29
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Jefferies & Company Inc.
JENOPTIK Buy
|12:21
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