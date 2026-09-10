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Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

28.92
CHF
-0.20
CHF
-0.69 %
09:30:55
BRXC
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10.09.2026 13:33:55

Volvo AB (B) Sector Perform

Volvo AB
28.92 CHF -0.69%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volvo mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Der nordamerikanische Nutzfahrzeugmarkt sei im Erholungsmodus, und Daimler Truck habe wegen des hohen Geschäftsanteils dort das größte Aufwärtspotenzial, schrieb Nick Housden am Donnerstag in seiner Brancheneinschätzung. Er verwies auf eine glaubwürdige Selbsthilfestory, erfreuliche Kapitalerträge und die anhaltenden Aktienrückkäufe. Daimler Truck werde zudem mit einem gut 50-prozentigen Abschlag auf den US-Konkurrenten Paccar gehandelt, dessen Aktie Housdon auf "Outperform" hochstufte. Beim schwedischen Wettbewerber Volvo begrenze das stärkere europäische Geschäft das positive Überraschungspotenzial für die Gewinne./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:49 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Volvo AB (B) Sector Perform
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
360.00 SEK
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
341.00 SEK 		Abst. Kursziel*:
5.57%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
341.00 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
5.57%
Analyst Name::
Nick Housden 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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