NASDAQ-Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell

Am Freitag geht es im NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 1.16 Prozent auf 27’183.18 Punkte nach oben. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1.29 Prozent auf 27’216.91 Punkte an der Kurstafel, nach 26’871.60 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 27’353.68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 27’112.24 Punkten.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 0.919 Prozent zu. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 02.09.2026, bei 26’217.83 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25’832.67 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 02.10.2025, den Stand von 22’844.05 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 16.99 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27’353.68 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Synaptics (+ 13.69 Prozent auf 120.68 USD), Veeco Instruments (+ 9.04 Prozent auf 58.00 USD), Americas Car-Mart (+ 7.91 Prozent auf 1.06 USD), NetApp (+ 7.57 Prozent auf 231.32 USD) und Methode Electronics (+ 7.35 Prozent auf 15.34 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Integra LifeSciences (-19.89 Prozent auf 12.89 USD), Taylor Devices (-12.68 Prozent auf 53.36 USD), Modine Manufacturing (-6.35 Prozent auf 177.20 USD), Volvo (B) (-5.41 Prozent auf 31.57 USD) und Ultra Clean (-5.28 Prozent auf 74.49 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 19’524’415 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.889 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat mit 3.46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17.91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch