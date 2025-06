NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo B mit einem Kursziel von 240 schwedischen Kronen auf "Underperform" belassen. Harry Martin kommentierte am Dienstag die Übernahme des europäischen Volvo-Baumaschinenhändlers Swecon, finanziert durch den Verkauf des Anteils am chinesischen Baumaschinenhersteller SDLG. Damit konzentrierten sich die Schweden in China künftig auf das Premiumsegment mit einem geringeren Preiskampf./ag/gl;