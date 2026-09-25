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Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

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28.09.2026 13:56:31

Volvo AB (B) Overweight

Volvo AB
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi wertete am Freitag die aktuellen Absatzzahlen an den globalen Lkw-Märkten aus. Bei Volvo rechnet er mit einem starken dritten Quartal. Ein kritischer Punkt sei, inwieweit die Auftragsbestände bereits abgearbeitet werden können./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 23:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Volvo AB (B) Overweight
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
360.00 SEK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
325.20 SEK 		Abst. Kursziel*:
10.70%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
325.20 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
10.70%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
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13:56 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Volvo AB Buy UBS AG
24.09.26 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
14.09.26 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
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