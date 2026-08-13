Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
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13.08.2026 13:24:31
Assicurazioni Generali Neutral
Assicurazioni Generali
44.32 EUR -0.14%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Generali von 37,70 auf 41,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker setzte am Mittwoch nach dem jüngsten Halbjahresbericht des italienischen Versicherers eine höhere Buchwertprognose (ATBV) und einen höheren Bewertungsmultiplikator an./ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 21:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Neutral
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
41.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
44.43 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.59%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
44.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.36%
|
Analyst Name::
Andrew Baker
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
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|DZ BANK
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.26
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|Deutsche Bank AG
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