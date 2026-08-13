pbb Aktie 324330 / DE0008019001
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13.08.2026 16:06:00
pbb-Aktie verteuert sich: Deutsche Pfandbriefbank sieht sich bei Sanierung auf Kurs
Die Deutsche Pfandbriefbank hat ein Jahr nach ihrem teuren Rückzug aus dem US-Geschäft wieder Fuss gefasst.
Im zweiten Quartal schlug sich der Wegfall des US-Geschäfts erneut in den Zinseinnahmen nieder: Der Zinsüberschuss schrumpfte im Jahresvergleich von 104 Millionen auf 81 Millionen Euro. Allerdings fielen keine weiteren Risikokosten in den USA an, wie es hiess. So legte die Bank insgesamt nur noch elf Millionen Euro für drohende Kreditausfälle zurück.
"Die Geschäftsentwicklung in den ersten beiden Quartalen dieses Jahres zeigt, dass die Transformation der Bank auf einem guten Weg ist", sagte Wolf. "Unser Neugeschäft wächst weiter deutlich und profitabel." Im ersten Halbjahr summierte sich das Neugeschäft auf 3,1 Milliarden Euro, 18 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im Gesamtjahr sollen es weiterhin 7,5 bis 8,5 Milliarden Euro werden.
Die pbb-Aktie notiert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 2,16 Prozent höher bei 3,59 Euro.
/stw/stk
GARCHING (awp international)
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