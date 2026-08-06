EQS-News: Rational bleibt mit organischem Wachstum von 8 Prozent im ersten Halbjahr 2026 auf Erfolgskurs

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Rational bleibt mit organischem Wachstum von 8 Prozent im ersten Halbjahr 2026 auf Erfolgskurs



06.08.2026 / 07:00 CET/CEST

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Pressemitteilung

Rational bleibt mit organischem Wachstum von 8 Prozent im ersten Halbjahr 2026 auf Erfolgskurs

324 Millionen Euro Umsatzerlöse im zweiten Quartal – 642 Millionen Euro nach sechs Monaten

8 Prozent organisches Wachstum im ersten Halbjahr 2026 – 6 Prozent Umsatzsteigerung

29,0 Prozent EBIT-Marge im zweiten Quartal durch Zollerstattungen – 26,5 Prozent nach sechs Monaten

Prognose bestätigt

Landsberg am Lech, 6. August 2026 „Trotz der aussergewöhnlich hohen politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten entwickelt sich unser Geschäft positiv. Spitzenleistungen entstehen hierbei nicht über Nacht, sondern durch klare Ziele, konsequente Weiterentwicklung und den Anspruch, jeden Tag besser zu werden“, bringt Dr. Peter Stadelmann das Erfolgsrezept auf den Punkt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Landsberg am Lech veröffentlichte am Morgen des 6. August 2026 die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2026.

8 Prozent organisches Wachstum im ersten Halbjahr 2026 – 6 Prozent Umsatzsteigerung

Nach einem starken Jahresauftakt erzielte RATIONAL im zweiten Quartal 2026 einen Umsatz von 324 Millionen Euro und lag damit 4 Prozent über dem Vorjahreswert von 310,9 Millionen Euro. Währungseffekte spielten dabei nur eine untergeordnete Rolle. Im ersten Halbjahr 2026 erhöhte sich dadurch der Konzernumsatz um 6 Prozent auf 641,5 Millionen Euro (Vj. 606,2 Millionen Euro), währungsbereinigt lag der Umsatz sogar rund 8 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Das erste Quartal war durch Vorzieheffekte im Zusammenhang mit der Preiserhöhung in den USA geprägt. „Nach dem sehr starken Start in das Jahr haben wir im zweiten Quartal unsere positive Geschäftsentwicklung fortgesetzt. Die anhaltend hohe Nachfrage in vielen Märkten bestätigt die Attraktivität unserer Lösungen und die Stärke unseres Geschäftsmodells“, sagt Vorstandsvorsitzender Dr. Peter Stadelmann.

Wachstumstreiber im ersten Halbjahr waren vor allem die europäischen Märkte. In Europa (ausserhalb Deutschlands) stieg der Umsatz um 9 Prozent, insbesondere getragen von den Märkten Skandinavien, Österreich, Spanien und Frankreich. Der Heimatmarkt Deutschland wuchs ebenfalls um 9 Prozent. Nordamerika verzeichnete trotz des schwachen US-Dollars ein leichtes Umsatzplus von 1 Prozent, währungsbereinigt erreichte das Wachstum in dieser Region knapp über 10 Prozent. Demgegenüber blieb die Entwicklung in Asien mit einem Umsatzrückgang von 2 Prozent weiterhin herausfordernd. Währungsbereinigt stiegen die Umsatzerlöse der Region um 4 Prozent. Massgeblich für den Umsatzrückgang war der chinesische Markt, während sich der grösste Einzelmarkt der Region Japan weiterhin gut entwickelt.

Der Umsatz der Produktgruppe iVario stieg im ersten Halbjahr um 14 Prozent auf 79,4 Millionen Euro (Vj. 69,6 Millionen Euro). Die Produktgruppe iCombi entwickelte sich ebenfalls positiv und erhöhte den Umsatz um 5 Prozent auf 562,2 Millionen Euro. Damit trugen beide Produktgruppen zum erfolgreichen Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2026 bei.

29,0 Prozent EBIT-Marge im zweiten Quartal durch Zollerstattungen – 26,5 Prozent nach sechs Monaten

Die Umsatzkosten stiegen im ersten Halbjahr unterproportional um 4 Prozent auf 258,1 Millionen Euro (Vj. 248,5 Millionen Euro). Die Rohertragsmarge erreichte somit 59,8 Prozent (Vj. 59,0 Prozent). Grund für die unerwartet hohe Rohertragsmarge ist die Erstattung von US-IEEPA-Zöllen in Höhe von rund 14 Millionen Euro im zweiten Quartal 2026. „Diese Erstattung hat sich im zweiten Quartal deutlich positiv auf unsere Rohertragsmarge ausgewirkt. Ohne diesen Sondereffekt wären die Umsatzkosten aufgrund höherer Zölle und Logistikkosten überproportional zum Umsatz gestiegen“, sagt CFO Jörg Walter.

Das EBIT (Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern) erhöhte sich im ersten Halbjahr 2026 um rund 11 Prozent auf 169,9 Millionen Euro (Vj. 153,4 Millionen Euro). Dabei wirkte sich die Zollerstattung ebenfalls in voller Höhe positiv auf das Ergebnis aus. Die operativen Kosten lagen im ersten Halbjahr bei 215,3 Millionen Euro (Vj. 205,6 Millionen Euro), was einer leicht unterproportionalen Kostensteigerung von 5 % entspricht. Die EBIT-Marge stieg auf 26,5 Prozent, nach 25,3 Prozent im Vorjahreszeitraum. „Auch ohne die Zollerstattungen läge die EBIT-Marge bei 24,3 Prozent im Rahmen unserer Erwartungen“, ergänzt CFO Jörg Walter.

Mitarbeiterzahl steigt auf über 2.900 weltweit

Der Erfolg von Rational ist das Ergebnis des hohen Einsatzes und der harten Arbeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den „Unternehmern im Unternehmen“. Ende Juni 2026 beschäftigte die Rational-Gruppe 2.913 Mitarbeiter weltweit, davon 1.581 in Deutschland. In den letzten 12 Monaten haben wir rund 120 neue Mitarbeiter aufgebaut. „Hier wurde weiterhin insbesondere in die Stärkung der Vertriebsorganisationen investiert, was auch durch die Steigerung der kundennahen Vertriebsfunktionen von 8 Prozent unterstrichen wird“, ergänzt CEO Dr. Peter Stadelmann.

Wachstumsausblick bestätigt

Mit dem erfolgreichen ersten Halbjahr und einer spürbaren Belebung der Nachfrage zum Ende des zweiten Quartals blickt das Unternehmen zuversichtlich auf die kommenden Monate. Der hohe Auftragseingang und der gestiegene Auftragsbestand bilden eine solide Grundlage für die weitere Geschäftsentwicklung und bestätigen die Erwartung eines nachhaltigen Wachstums im zweiten Halbjahr. „Diese Ausgangssituation gibt uns Rückenwind für die zweite Jahreshälfte. Wir sind daher positiv gestimmt und gehen davon aus, unseren Wachstumskurs fortzusetzen und unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen“, sagt CEO Dr. Peter Stadelmann.

Für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt das Unternehmen die Prognose der EBIT-Marge in der Bandbreite von 25 Prozent bis 26 Prozent. „Die Zollrückerstattung wirkt sich in diesem Jahr positiv auf unsere Ergebnisentwicklung aus und schafft zusätzlichen Spielraum, um die derzeitigen Belastungen aus höheren Material-, Logistik- und Zollkosten abzufedern“, betont CFO Jörg Walter.

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Redaktionshinweis:

Rational ist der weltweite Markt- und Technologieführer für innovative Kochsysteme in der gewerblichen Speisenzubereitung. Der Kundenstamm reicht von Restaurants und Hotels über Betriebskantinen, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Militär, Gefängnisse und Altenheime bis hin zu Schnellrestaurants, Partyservices, Supermärkten, Bäckereien und Imbissbuden, Metzgereien, Tankstellen und Lieferdiensten einschliesslich sogenannter Geisterküchen.

Gemäss Unternehmenseinschätzung liegt das weltweite Marktpotenzial für Kombidämpfer bei 4,8 Millionen Profiküchen, von denen noch rund 75 Prozent traditionelle Kochgeräte nutzen. Mit dem iCombi, dem iVario und dem iHexagon, den intelligenten Kochsystemen, können all diese Geräte ersetzt werden. Kunden verbessern dadurch die Qualität ihrer Speisen und sparen bares Geld. Dazu bietet Rational eine Vielzahl von Dienstleistungen für Kunden an, wie Zubehör, Pflegeprodukte, Ersatzteile, Schulungen und technische Services.

Ergebnisse der einzigartigen Kundennutzenphilosophie sind Marktführerschaft, Wachstum, Profitabilität und Stabilität, die sich in folgenden Kennzahlen aus 2025 ausdrücken: 50 Prozent Weltmarktanteil, 1.260 Millionen Euro Umsatz, 333 Millionen Euro EBIT, 26 Prozent EBIT-Marge, 80 Prozent Eigenkapitalquote.

Angaben in Millionen Euro Q2 2026 Q2 2025 Veränderung

in Prozent Umsatzerlöse 323,9 310,9 +4 Bruttoergebnis vom Umsatz 200,4 183,1 +9 Rohertragsmarge in Prozent 61,9 58,9 - Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) 94,0 81,3 +16 EBIT-Marge in Prozent 29,0 26,1 - Ergebnis nach Steuern 73,1 63,4 +15 Gewinn je Aktie in Euro 6,43 5,57 +15